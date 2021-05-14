Актер из «Фантастических тварей» получил три года тюрьмы за изнасилование

Британский актер Кевин Гатри получил три года тюрьмы за изнасилование. Об этом сообщает STV News.

Отмечается, что артист из «Фантастических тварей» надругался над 29-летней женщиной осенью 2017 года. Нападение произошло в квартире Скотта Рида, коллеги Кевина Гатри. В суде обвиняемый утверждал, что хотел лишь помочь своей жертве, которая, по его словам, плохо себя чувствовала. На ее нижнем белье обнаружили следы его ДНК.

Судья назвал случай тревожным и объявил, что теперь Гатри будет помещен в реестр сексуальных преступников. Он обратился к актеру со словами: «Это ужасное преступление. Вы должны были позаботиться о ней, так как она сама не могла позаботиться о себе».

33-летний Кевин Гатри появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Дюнкерк», «Отбросы», «Террор», «Убойная стрижка», «Преступления прошлого», «Дамское счастье» и «Игра родом из Англии». Кроме того, он исполнил роль волшебника Абернати в двух фильмах франшизы «Фантастические твари».