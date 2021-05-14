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77-летний Роберт Де Ниро получи травму на съемках нового фильма Скорсезе

Роберт Де Ниро

Голливудский актер Роберт де Ниро травмировал ногу в Оклахоме, куда приехал на съемки новой кинокартины режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что в четверг, 13 мая артист вылетел домой — в Нью-Йорк, где в он должен посетить врача. По словам инсайдера портала, неизвестно, как именно Де Ниро получил повреждение конечности. Травма 77-летнего актера не должна затормозить съемочный процесс фильма, потому что эпизоды с Де Ниро, которые нужны были к настоящему моменту, уже отсняты.

Лента «Убийцы цветочной луны» снята по мотивам одноименной книги Дэвида Гранна. Главные роли в фильме исполнят Леонардо Ди Каприо и Роберт де Ниро. Сюжет картины разворачивается в 1920-е годы в Оклахоме. Герой в исполнении Ди Каприо должен помочь местным индейцам, оказавшимся в опасности из-за найденного ими месторождения нефти. Дата премьеры пока неизвестна.

14 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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