З 15 травня українським туристам не потрібно пред’являти ПЛР-тести при в’їзді до Туреччини

З 15 травня пасажирам, які летять з України до Туреччини, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування.

Про це повідомляє Міністерство культури й інформаційної політики.

“З 15 травня 2021 року пасажирам, які летять з України до Туреччини, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування. Уряд Туреччини скасував для них зобов’язання в пред’явленні результатів ПЛР-тестування”, – йдеться в повідомленні пресслужби Мінкультури.

Відзначається, що дане рішення набуде чинності 15 травня 2021 року в 00:00 за київським часом.

Скасування тестування також відбудеться для пасажирів з Китаю, В’єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембургу та Естонії.