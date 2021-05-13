Україна зайняла 8 місце в Європі за смертністю від коронавірусу

Напередодні у світі від коронавірусу померли майже 14 тисяч осіб. За смертністю з початку пандемії серед країн Європи Україна на восьмому місці.

Про це свідчать дані Worldometers у четвер, 13 травня.

В Індії було зафіксовано понад 362 тисячі нових заражень, в Бразилії – понад 76 тисяч, в США – понад 35 тисяч. Майже 24 тисяч хворих виявили в Аргентині. Далі за кількістю хворих в рейтингу йдуть Франція і Колумбія.

Своєю чергою Україна серед країн світу займає 22 місце за кількістю нових заражень, а серед країн Європи – сьоме місце. За смертністю з початку пандемії серед країн Європи Україна на восьмому місці.

За добу у світі померли майже 14 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус. А з початку пандемії – 3 345 018 смертей від COVID-19.

Нагадаємо, в Україні протягом 12 травня зафіксували 6813 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві.

Як відомо, станом на 12 травня в Україні у “помаранчевій” зоні карантину залишилися лише дві області.