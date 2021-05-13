Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов проседают после подъема до максимальных уровней с марта днем ранее на фоне оптимистичных прогнозов спроса во II полугодии 2021 года и данных о сокращении запасов топлива в США.

По состоянию на 8:10 июльские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $0,98 до $68,64, а июньские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,7 до $65,38 баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, вчера «по итогам торгов цена на нефть марки Brent поднялась на 0,40% до $68,93 за баррель». «Повышению котировок способствовал положительный прогноз спроса на вторую половину 2021 года и данные, показавшие снижение запасов нефти в США», — говорится в обзоре эксперта.

По его словам, «Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть в этом году на 270 тыс. баррелей в сутки, но не изменило его на второе полугодие из-за массовой вакцинации».

Тем временем, констатирует Антонов, «Минэнерго США сообщило, что на неделе 1–7 мая запасы нефти упали на 426 тыс. баррелей до 484,7 млн баррелей (прогноз был — плюс 2,817 млн баррелей)». «Запасы бензина выросли на 378 тыс. баррелей до 236,2 млн баррелей (прогноз был — минус 600 тыс. баррелей). Запасы дистиллятов упали на 1,7 млн баррелей до 134,4 млн баррелей (прогноз был — минус 1,2 млн баррелей). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в день, составив 11 млн баррелей в день», — указывает аналитик.

Он поясняет, что в четверг «цена корректируется после вчерашнего роста, так как участники рынка проигнорировали резкое укрепление доллара на данных по инфляции». «Покупатели готовятся проходить уровень $70. Поддержка находится на уровне $67,10», — подытоживает эксперт.

Напомним также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

В течение 2020 года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

4-5 января 2021 года министры стран-участниц ОПЕК+ приняли компромиссное решение, согласно которому с февраля Саудовская Аравия будет добровольно сокращать добычу нефти в течение двух месяцев почти на 1 млн баррелей в сутки, примерно до 8,125 млн баррелей в сутки, и еще несколько стран-членов ОПЕК сократят добычу на два месяца в общей сложности на 425 тыс. баррелей в сутки. При этом Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте.

4 марта по итогам очередной встречи участники ОПЕК+ неожиданно приняли решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран альянса, кроме России и Казахстана, которые смогут с апреля нарастить производство на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно.

1 апреля страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать нефтедобычу: в мае и июне — на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле — на 450 тыс. баррелей в сутки