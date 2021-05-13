Софи Тернер объяснила, почему не делится снимками дочери

За восемь месяцев с момента рождения дочери Софи Тернер и Джо Джонас так ни разу и не показали ее публике. Однако неуемные папарацци продолжают свою фотоохоту за звездным семейством, и на днях им удалось запечатлеть малышку Уиллу. Это 25-летнюю звезду сериала «Игра престолов» привело в настоящую ярость.

Увидев снимки в сети, Софи выступила с официальным заявлением в своем блоге.

Вчера некоторым папарацци удалось сфотографировать меня и мою дочь. Я хочу сказать, что причина, по которой я не публикую фотографии дочери, будучи уверенной в том, что мы можем избежать папарацци любой ценой, заключается в том, что я явно не хочу, чтобы эти фотографии были опубликованы. Она моя дочь, и она не просила, чтобы ее фотографировали,

— сказала она.

Это чертовски жутко, что взрослые мужчины фотографируют детей без разрешения. Я испытываю отвращение и прошу всех перестать ходить за нами по пятам и пытаться сфотографировать нашу дочь и особенно печатать эти снимки. Это просто отвратительно, я не давала вам свое разрешение,

— заключила она.

Пара не только скрывает лицо своей дочери, но и не рассказывает о ней публично вовсе. При этом своими снимками супруги в соцсетях делятся охотно.

Джо Джонас и Софи Тернер женаты два года, а вместе они уже около пяти лет. Как говорят инсайдеры, пара уже подумывает о пополнении в семье и якобы пытается зачать еще одного ребенка.