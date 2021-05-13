Собаки помогают студентам лучше учиться — ученые

Общение с собаками улучшает исполнительные функции студентов в стрессовом состоянии, при этом эффект от него долговременный. Такие результаты получили американские ученые, проанализировав, как на студентов влияют разные способы устранения стресса. Исследование опубликовали в AERA Open.

Пет-терапия лечит пациентов с помощью животных. Она показала эффективность в поддержании когнитивных функций у пожилых людей, а также в уменьшении тревоги у детей в больницах. Часто пет-терапию используют для паллиативного лечения, чтобы облегчить эмоциональное состояние пациентов. Например, животные оказывали помощь и в текущую пандемию, навещая больных ковидом в больницах.

Помощь животных нужна и в повседневных ситуациях: получено множество данных об их позитивном влиянии на студентов, находящихся в состоянии стресса из-за учебы. Исследования обнаружили, что стресс ухудшает показатели исполнительных функций у студентов (способность планировать действия в соответствии с целью, изменять реакцию в зависимости от контекста). Это может значительно снизить успеваемость, поэтому университеты разрабатывают программы борьбы со стрессом. В этом деле хорошо показали себя посещения университетов домашними животными. Они улучшили студентам настроение, сократили уровень стресса и уменьшили кортизол в крови.

Определить как влияет пет-терапия на исполнительные функции взялись американские ученые. В исследовании под руководством Нэнси Ги (Nancy R. Gee) из Университета Содружества Виргинии участвовали 309 студентов, из них у трети был высокий риск стресса (основываясь на анкетировании). Участников случайным образом разделили на группы. В первой группе студенты в качестве терапии стресса общались с собаками. Во второй группе проводились занятия с профессиональным психологом, а в третьей — участники уделяли равное количество времени как занятиям с психологом, так и общению с собаками. В начале и в конце исследования испытуемые заполнили тесты на определение исполнительных функций, а затем их повторили еще через шесть недель. Для расчета статистических связей использовали регрессионный анализ.

Улучшение исполнительных функций после эксперимента было заметно только для студентов со стрессом и только в первой группе, где проводилась пет-терапия (p = 0,018). При этом полученные результаты сохранялись и спустя шесть недель после занятий (p = 0,028).

Исследование показывает, что пет-терапия эффективнее, чем занятия с психологом с использованием одобренных медициной программ. Тем не менее авторы указали на ограничение в исследовании: на занятия могли прийти в основном те добровольцы, которые любят животных, а это способно исказить случайный характер выборки. Ученые пока не смогли объяснить механизм полученных результатов и планируют новые исследования в будущем.