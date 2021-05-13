Самые умные: Знаменитости с IQ, как у настоящих гениев

Обычно слова «знаменитость» и «самый умный» редко стоят в одном предложении. Ведь глядя на таких людей, как Линдси Лохан или же Пэрис Хилтон с трудом верится, что подобные люди могут обладать высоким уровнем IQ. Однако, в каждом правиле есть свои исключения, и мир голливудских красоток и модных мужчин не стал исключением. Вашему вниманию – список самых умных знаменитостей, которые поражают своей сообразительностью.

1. Квентин Тарантино

Гениальный создатель легендарных фильмов. \ Фото: svoboda.org.

Чтобы создать такие киношедевры, как «Убить Билла», «Криминальное чтиво» и «Бесславные ублюдки» нужен, конечно же, невероятный уровень интеллекта. Конечно же, у Тарантино, как у других людей, бывают свои ошибки и падения, стоит только вспомнить его работы «Доказательство смерти» и «Четыре комнаты». Однако это не сделало его менее умным и талантливым, знающим, чего именно хочет аудитория и как это сделать. Мало кто знает, однако Тарантино является членом Менса – международной ассоциации для людей с высоким уровнем интеллекта, где его показатели значатся в пределах 160. И это доказывает, что даже отсутствие среднего образования как у Квентина не делает человека глупым, ведь порой гениальными мы рождаемся от природы.

2. Мэтт Деймон

Умница Мэтт Деймон. \ Фото: viva.ua.

У этого актёра не так много поклонников, как хотелось бы, однако невозможно отрицать ошеломительный успех серии фильмов о Борне, а также картину «Умница Уилл Хантинг», что превзошла все ожидания. Также следует отметить, что Мэтт был круглым отличником в школе, не хватал двоек, а также изучал английский язык в Гарварде, что значительно повышает его рейтинг среди не только самых красивых, но и умных людей планеты.

3. Шэрон Стоун

Ум — это чертовски сексуально. \ Фото: cosmo.ru.

Эту прекрасную актрису, которой, на минуточку, уже больше пятидесяти, знают все, кому не лень. Ведь она не только нашла секрет, как заставить время остановиться и не стареть, но и сыграла самую что ни на есть культовую роль в фильме «Основной инстинкт», некоторые сцены из которого и по сей день стоят перед глазами и будоражат кровь. Но немногие знают о том, что Шэрон поступила в пенсивальский университет Эдинборо в возрасте 15 лет, а также что она имеет показатель IQ 154 балла и является заслуженным членом Менса. Так что, сексапильность и ум в одном флаконе – это точно про Стоун.

4. Мэрил Стрип

Мерил Стрип уж точно знает, что такое «Большая маленькая ложь». \ Фото: cosmo.ru.

Всё ещё прекрасна в свои семьдесят лет – это о Мэрил Стрип, актрисе с мировым именем и признанием. Стрип – прекрасный пример того, как элегантно и привлекательно должны стареть все женщины. Самое приятное для её фанатов в том, что она не меняется ни на секунду, показывая, что остановить время довольно-таки просто. Об уровне её неповторимого интеллекта говорит не что иное, как 16 номинаций на Оскар, а также 25 на Золотой глобус, что позволило ей стать одной из самых влиятельных актрис в истории.

5. Кейт Бланшетт

Кейт в курсе сотни загадочных историй. \ Фото: kinoart.ru.

Невозможно не уважать актрису, которая творит настоящую магию каждый раз, как появляется перед камерами. И абсолютно не важно, какая это будет роль – королевы Елизаветы, властной и сильной, или же обаятельной Дейзи из «Загадочной истории Бенджамина Баттона», или же Джуд в картине «Меня там нет». Эта женщина никогда не вызывала негативного впечатления, появляясь на экране, а также относится к тем, кто не боится идти на финансовый риск, чтобы сделать рывок вперёд. Многие также отмечают, что она является достойной преемницей самой Мэрил Стрип. Отметим также, что уровень её IQ составляет 140, а сама Кейт обучалась на экономиста в университете Мельбурна.

6. Шакира

Обворожительная Шакира. \ Фото: panorama.am.

Её неповторимая фигура с округлыми бёдрами притягивает к себе все взгляды, а её чарующий голос вызывает настоящий хаос из мурашек на коже, заставляя вслушиваться в каждую строчку. Всё это об очаровательной певице Шакире, которую знают, как одну из самых привлекательных женщин в шоу-бизнесе. Однако при этом она обладает впечатляющим уровнем IQ в 140 баллов, что позволяет ей быть не просто красивой обложкой, но и иметь живой, яркий и неповторимый ум.

7. Элизабет Шу

Элизабет точно знает, как можно вернуться назад в будущее. \ Фото: ruspekh.ru.

Возможно, в последнее время мало кто сможет вспомнить эту талантливую актрису, но это не делает её менее примечательной и запоминающейся. В своё время она ярко дебютировала в фильме «Приключения приходящей няни», отснялась в таких популярных картинах, как серия фильмов «Назад в будущее» и «Парень-каратист». Несмотря на свою милую и очаровательную, порой даже слишком невинную красоту, Элизабет обладает незаурядным умом: она закончила колледж Уэллсли, а также университет Гарвард. Несмотря на то, что она покинула свою альма-матер ради карьеры актрисы, вскоре она вернулась, чтобы заполучить степень бакалавра по политологии.

8. Синди Кроуфорд

Ум — залог успеха. \ Фото: gogetnews.info.

Эта известная на весь мир супермодель сделала всё, чтобы стать самой узнаваемой, начиная с бесчисленного количества съемок для самых популярных журналов и их обложек, заканчивая рекламными видеороликами со всего мира и собственной торговой маркой. С её умением вести бизнес и удивительной привлекательностью, Синди всё ещё занимает одно из почётных мест в списке самых горячих женщин планеты, несмотря на солидный возраст в 53 года. Однако её красота не помешала ей стать одной из самых умных девушек в шоу-бизнесе. Так, в старшей школе отметки девушки не опускались ниже 4 баллов, после чего она поступила в Северо-Западный университет на специальность химического машиностроения, получив при этом полную академическую стипендию. И несмотря на то, что после нескольких семестров Синди бросила учёбу ради карьеры, мы более чем уверены в том, что она отлично справилась бы с такой нелёгкой профессией.

9. Андерсон Купер

Любитель необычных вещей и незаконченных картин. \ Фото: art-news.com.ua.

Было бы довольно странно, если бы в нашем списке не было бы одного из лучших и самых известных журналистов современности, а именно – Андерсона Купера. Несмотря на вполне себе солидный возраст, Купер всё ещё выглядит как суперзвезда, а также может похвастаться довольно-таки высоким уровнем интеллекта. В своё время он окончил школу Далтона, после чего поступил в Йельский университет, изучая многие науки, среди которых особенно отметились международные отношения и политология, имея при этом отметку IQ 123.

10. Дженнифер Коннелли

Она ловко совместила Реквием по мечте и Игры с разумом. \ Фото: 1zoom.me.

Эта женщина по праву зовётся самой таинственной и невероятно привлекательной актрисой, что всегда умеет верно выбрать роль. И до сих пор её чутьё ни разу не подводило девушку, что успела отметиться в таких шедевральных картинах, как «Реквием по мечте», «Игры разума» и других. Стоит также отметить, что прекрасная и жгучая брюнетка в своё время посещала Йельский университет, после чего училась в Стэнфорде, выучив там французский и итальянский языки до высочайшего уровня.

11. Фамке Янссен

Злодейка из Людей Икс. \ Фото: popcornnews.ru.

В этой женщине есть что-то такое, что буквально кричит о том, что она – плохая девочка. Может, такое впечатление о ней сложилось после роли Ксении Онатопп в фильме «Золотой глаз», что принадлежал к довольно-таки известной серии фильмов о Джеймсе Бонде, где Фамке сыграла злодейку, способную задушить собственными бедрами. Или, быть может, она заработала такое мнение после картины «Люди Икс», где сыграла очаровательную Джин Грей. Однако несмотря на это, в реальной жизни Фамке – милая и очаровательная, умная девушка, что закончила Колумбийский университет, где изучала литературу и письмо, а также обучалась в университете Амстердама на экономическом факультете, имея при этом IQ в 123.

12. Эмма Уотсон

Загадочная Эмма. \ Фото: tv.ua.

Эмме может быть всего тридцать лет, однако у этой девушки на плечах действительно крайне умная и светлая голова. Её фанаты с удовольствием отмечают, как девушка постепенно играет всё более серьёзные роли, раскрываясь, как талантливая актриса и действительно великолепная женщина. В данный момент она является обладательницей диплома в области литературы и искусства в университете Брауна. Пожалуй, именно это достижение и помогло ей дать новый старт своей актёрской карьере, а также довольно-таки высокий IQ в 138 баллов.