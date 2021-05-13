Просмотр вдохновляющих фильмов помог людям преодолеть жизненные трудности — психологи

Американские психологи получили статистически значимое подтверждение того, что вдохновляющие фильмы помогают людям справиться с трудностями и принять неудачи. Этому способствует смешение в них разных эмоций: как грусти, так и радости. Исследование, опубликованное в журнале Mass Communication and Society, охватило 1098 человек.

Влияние фильмов на людей уже много лет широко изучается: особенно пристальное внимание достается фильмам, которые рассказывают о моральных ценностях и жизненных целях. Обычно такие фильмы служат не только для развлечения людей, но также призваны повлиять на их поведение, заставить по-новому посмотреть на жизнь. Предлагается даже использовать произведения киноискусства в групповой психотерапии, чтобы поощрять пациентов делиться своими чувствами и мыслями.

В особую категорию выделяют вдохновляющие фильмы: которые люди характеризуют как трогательные и мотивирующие. Исследования показали, что такие фильмы способны уменьшить страх смерти и помочь терпеливо ждать вознаграждения за усилия. Главный недостаток таких работ часто заключается в отсутствии долговременной оценки влияния на жизнь людей, так как опросы проводятся сразу после просмотра фильма, а иногда только его фрагмента.

Исследователи из Университета Огайо под руководством Майкла Слатера (Michael D. Slater) решили проверить влияние разных типов фильмов на жизнь людей. Они создали два списка из двадцати фильмов, основываясь на рецензиях на сайте IMDb. В первый список они включили фильмы, которые пользователи характеризовали как пронзительные, вдохновляющие и эмоциональные («Форрест Гамп», «Человек дождя», «Зеленая миля»). Во втором списке находились фильмы, которым такой оценки не дали («Большой Лебовски», «Криминальное чтиво», «Бойцовский клуб»). В исследовании приняли участие 1098 человек старше 18 лет. Им отправили один из двух списков и спросили, какие фильмы из него они смотрели. Из этих фильмов случайным образом выбирался один, и дальше участники отвечали на вопросы по конкретному фильму. Анкетирование оценивало, как фильм повлиял на жизнь человека, какие эмоции вызвал. Для статистических расчётов применяли факторный анализ.

Люди чаще отмечали, что фильмы из первого списка помогли справиться им с жизненными трудностями и «более стойко противостоять им» (p < 0,001). Также вдохновляющие фильмы помогли респондентам принять беды и неудачи как часть жизни (p < 0,001). Кроме того, участники, смотревшие фильмы из первого списка чаще выражали готовность помогать близким.

Исследователи заключили, что смесь грусти и радости — ключевой элемент вдохновляющих фильмов. Люди видят, как реагируют герои на сложные ситуации, и испытывают широкий спектр эмоций. Это помогает им справляться с собственными неурядицами и принимать их как нормальную составляющую жизни. По наблюдениям ученых люди смотрят такие фильмы не только для развлечения, но и для мотивации. У работы есть и ограничения: в ней использовались фильмы последних 35 лет, так что эмоции участников от их просмотра могли исказиться со временем.