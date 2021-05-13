Принц Гарри рассказал где было их первое с Меган Маркл свидание

С самого начала своих отношений принц Гарри и Меган Маркл начали сталкиваться с повышенным вниманием со стороны представителей прессы. Часто оно было для них не слишком приятным, и пара старалась лишний раз не светиться на публике. В подкасте Дэкса Шеппарда 36-летний герцог Сассекский рассказал, что их с Меган первое свидание состоялось в супермаркете в Лондоне: влюбленные не хотели привлекать к себе внимание папарацци.

Гарри сказал, что они притворялись, что не знают друг друга, чтобы не рассекретить себя.

На мне была бейсболка, я опустил глаза в пол, пытаясь остаться неузнанным. Удивительно, сколько жевательной резинки можно там увидеть! Просто беспорядок!

— рассказал Гарри.

арри добавил, что теперь, живя в США, он чувствует себя совсем иначе.

Теперь я могу поднять голову. Я чувствую себя здесь совсем по-другому. То же и с Меган. Она чувствует себя намного свободнее,

— отметил он.

Он также добавил, что может свободно кататься вместе со своим сыном на велосипеде, чего у него никогда не было возможности сделать в Великобритании.

В США 39-летняя Меган и 36-летний Гарри переехали чуть больше года назад. После сложения с себя королевских полномочий они сначала несколько месяцев жили в Канаде, а затем стали снимать дом в Калифорнии. Летом они приобрели свой собственный особняк в Монтесито.

Правда, жить совсем спокойной жизнью в Лос-Анджелесе паре не удается: папарацци не раз вторгались в частную жизнь супругов, снимая их сына Арчи без их ведома и разрешения. Кроме того, стало известно, что за последние несколько месяцев в дом пары девять раз приезжала полиция, после того как в особняке срабатывала сигнализация и полицейские получали сообщения о вызове.