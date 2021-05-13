Прическа из 70-х вновь вернулась в моду благодаря знаменитостям

Популярная в 70-х годах стрижка, которую в сети прозвали «прической бабушки», вновь вернулась в моду благодаря знаменитостям. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о многослойной стрижке-шэгги, что в переводе с английского означает «лохматый». Отмечается, что такая прическа должна выглядеть растрепанной, чаще всего она также оформлена прямой челкой.

Согласно материалу, весной 2021 года звезды начали публиковать фотографии и появляться на публике с описанной короткой стрижкой. Так, например, с такой прической выходили в свет певицы Холзи и Селена Гомес. Музыкант Майли Сайрус, в свою очередь, выступила с упомянутой стрижкой на сцене во время мероприятия Final Four.

Кроме того, в конце апреля новый образ представила общественности в Instagram поп-исполнительница Билли Айлиш, снявшись в бежевом свитере. При этом некоторые фанаты сравнили ее с «бабулей» в многочисленных комментариях. «Бабуля Айлиш. Пусть кто-нибудь скажет ей, что она походит на мою бабушку», — написал один из поклонников.