Появились эксклюзивные кадры новой экранизации Стивена Кинга «История Лизи»

Издание Entertainment Weekly представило первые кадры из грядущей экранизации частично автобиографического романа Стивена Кинга «История Лизи».

Проект может похвастаться выдающимся кастом и командой. Главные роли сыграют Джулианна Мур, Клайв Оуэн, Дэйн ДеХаан, Джоан Аллен и Дженнифер Джейсон Ли, во главе сериала стоит Пабло Ларраин («Джеки»), а куратором выступил Джей Джей Абрамс.

В центре сюжета окажется вдова известного писателя Лизи Лэндон, которая тяжело переживает потерю супруга. Она погружается в свои воспоминания, где вынуждена столкнуться лицом к лицу с реальными и потусторонними событиями — которые являются в равной степени кошмарными. Также ей необходимо попасть в параллельную реальность, где её муж черпал вдохновение.

Сам Кинг занимался разработкой сценарий и выступил исполнительным продюсером. Bad Robot Productions и Warner Bros. TV отвечают за производство, а премьера мини-сериала состоится 4 июня на Apple TV+.