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Появились эксклюзивные кадры новой экранизации Стивена Кинга «История Лизи»

Ексклюзивные кадры новой экранизации Стивена Кинга "История Лизи"

Издание Entertainment Weekly представило первые кадры из грядущей экранизации частично автобиографического романа Стивена Кинга «История Лизи».

Проект может похвастаться выдающимся кастом и командой. Главные роли сыграют Джулианна Мур, Клайв Оуэн, Дэйн ДеХаан, Джоан Аллен и Дженнифер Джейсон Ли, во главе сериала стоит Пабло Ларраин («Джеки»), а куратором выступил Джей Джей Абрамс.

В центре сюжета окажется вдова известного писателя Лизи Лэндон, которая тяжело переживает потерю супруга. Она погружается в свои воспоминания, где вынуждена столкнуться лицом к лицу с реальными и потусторонними событиями — которые являются в равной степени кошмарными. Также ей необходимо попасть в параллельную реальность, где её муж черпал вдохновение.

Сам Кинг занимался разработкой сценарий и выступил исполнительным продюсером. Bad Robot Productions и Warner Bros. TV отвечают за производство, а премьера мини-сериала состоится 4 июня на Apple TV+.

13 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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