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Повзрослевшая Ирина Шейк поделилась новыми снимками, на которых она позирует топлес

Ирина Шейк поделилась новыми снимками, на которых она позирует топлес

35-летняя Ирина Шейк едва дала своим поклонникам перевести дух после рекламного ролика косметической марки, в котором она снялась топлес, как снова поделилась довольно откровенными кадрами. У себя в инстаграме модель опубликовала полароидные снимки, на некоторых из них она тоже позирует топлес, прикрывая грудь руками.

Ирина Шейк

 

Ирина Шейк

Любительская фотосессия состоялась во время примерки модных образов. На некоторых кадрах можно увидеть и постоянного стилиста Ирины, Марка Эрама. Именно он подбирает ей эффектные наряды, которые мы видим во время регулярных прогулок Шейк с дочерью в Нью-Йорке.

Марк Эрам и Ирина Шейк

Марк Эрам и Ирина Шейк

Марк Эрам и Ирина Шейк
Ирина Шейк 

Ирина Шейк
Ирина Шейк

Кстати, вчерашний день не стал исключением — Ирина снова была замечена на улицах города вместе с Леей. На этот раз мама и дочь предпочли сдержанную классику — обе появились в тренчах Burberry. Напомним, что Ирина очень дружна с креативным директором британского бренда Риккардо Тиши.

Внимание Ирины и Леи привлек уличный прилавок со сладостями, ассортимент которого обе с интересом изучали: Шейк даже взяла дочь на руки, чтобы той было лучше видно.

13 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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