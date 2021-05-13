Повзрослевшая Ирина Шейк поделилась новыми снимками, на которых она позирует топлес

35-летняя Ирина Шейк едва дала своим поклонникам перевести дух после рекламного ролика косметической марки, в котором она снялась топлес, как снова поделилась довольно откровенными кадрами. У себя в инстаграме модель опубликовала полароидные снимки, на некоторых из них она тоже позирует топлес, прикрывая грудь руками.

Любительская фотосессия состоялась во время примерки модных образов. На некоторых кадрах можно увидеть и постоянного стилиста Ирины, Марка Эрама. Именно он подбирает ей эффектные наряды, которые мы видим во время регулярных прогулок Шейк с дочерью в Нью-Йорке.

Марк Эрам и Ирина Шейк

Кстати, вчерашний день не стал исключением — Ирина снова была замечена на улицах города вместе с Леей. На этот раз мама и дочь предпочли сдержанную классику — обе появились в тренчах Burberry. Напомним, что Ирина очень дружна с креативным директором британского бренда Риккардо Тиши.

Внимание Ирины и Леи привлек уличный прилавок со сладостями, ассортимент которого обе с интересом изучали: Шейк даже взяла дочь на руки, чтобы той было лучше видно.