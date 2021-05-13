Почему Томас Эйньер – это отличный выбор для Bet Games.TV?

Представители компании БэтГеймс ТВ, которая поставляет игры на ставки с лайв-дилерами в виртуальные казино, сообщили о том, что у них появился новый коммерческий директор. Им стал Томас Эйньер, ранее работавший в Плейтеч Спортс региональным руководителем. Также следует упомянуть о его важной роли в представлении сайта для спортивных ставок Квантум на ICE London в 2020 году. Поэтому не приходиться сомневаться, что он обладает необходимым для этой работы опытом.

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Новый CCO в Бэт Геймс ТВ имеет все шансы на успех

Эйньер знает, как поддерживать портфолио латиноамериканских, африканских, центрально и восточноевропейских операторов виртуальных клубов азартных развлечений. Кроме того, Томас опытен в вопросах глобальной омникальности, и это крайне важно, так как в его обязанности будет входить контроль за развитием и выполнением стратегических планов продаж компании для новых игорных рынков, и тех, что уже существуют. Помимо всего прочего, Эйньеру нужно будет управлять предоставлением услуг студии БэтГеймс ТВ.

Прошлый год был для поставщика игр в Riobet казино довольно таки успешным. Об этом свидетельствуют многочисленные номинации SBC Эвардс и победа в категории «Лидер 2020» и «Провайдер решений для лайв-casino» в конце прошлого года. А также много других, не менее важных событий и достижений. С назначением нового CCO руководство надеется сделать текущий год еще успешнее.

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Как комментирует свое решение руководство студии?

Андреас Кеберл, который занимает должность генерального директора в компании Bet Games TV, уверен в том, что назначить Эйньера коммерческим руководителем является очень важным решением для них. Ведь у него есть большущий опыт в сфере масштабирования ключевых отраслей гемблинга на международных рынках. И это делает его идеальным кандидатом на эту должность.

Сам же Томас отмечает, что ему уже не терпится приступить к работе, решать поставленные задачи, тем самым помогая студии БэтГеймс ТВ в ускорении ее и так стремительного развития и роста. В первую очередь это касается тех рынков азартных развлечений, которые только развиваются. Также он сказал, что приложит максимум усилий, чтобы оправдать надежды своих нанимателей.

То, что новый коммерческий директор справиться со своими обязанностями и действительно поможет BetGames.TV достичь желаемого ни у кого не вызывает сомнения. Однако так ли это будет в будущем, остается только гадать, и ждать, пока его работа на новой должности не принесет какие-то существенные плоды.