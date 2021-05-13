Parimatch Live — ставки в реальном режиме времени

Азартні гравці з великим досвідом можуть підтвердити, що Parimatch Live є найкращим букмекерських пропозицією на всьому пострадянському просторі. Компанія вже досить давно працює в сфері інтерактивних ставок, тому букмекер вирішив скористатися накопиченим досвідом і грамотно організував можливість робити ставки в режимі лайв.

Що таке Parimatch live

Сильно не вдаючись в теорію, ставки в режимі Live можна описати як укладення парі під час гри. У різних контор опис може відрізнятися, однак найпоширенішим визначенням вважається ставки on-line або в режимі live.

Іншими словами, в Паріматч можна битися об заклад на події, які вже почалися і проходять в даний момент. Наприклад, йде 15-я хвилина хокейного матчу «Росія — Канада». У лайв режимі можна поставити ординар, систему або експрес на рахунок по закінченню першого періоду, на кінцевий рахунок другого і третього періоду, а також на загальний результат гри. Більш докладно про ставки live можна дізнатися в розділі «Правила і умови» на офіційному сайті.

Відмінність лайв від лінії

Головна відмінність ставок live від передматчевих — це різниця в коефіцієнтах, у перших він трохи нижче. Це логічно пояснюється, адже спостерігаючи за грою і приймати рішення виходячи з побаченого простіше передбачити результат події.

Тому букмекер заклав цю обставину в коефіцієнт, щоб вирівняти шанси між конторою і Беттери. Виконавши нескладні підрахунки легко побачити, що букмекерів компенсується 10% з популярних подій і всього 5% з звичайних.

Переваги Parimatch Live

І все ж чому так багато досвідчених гравців вважають за краще Паріматч лайв? А пояснюється така популярність великою кількістю переваг, це:

зручність навігації на сайті та в меню подій;

великий вибір різних змагань;

наявність живої відеотрансляції події;

велике число фільтрів для пошуку потрібного розділу;

мінімальний поріг входження дійсно мінімальний, це дозволяє робити ставки не тільки досвідченим Беттери, а й пограти на «інтерес».

Тому Parimatch кращий серед подібних букмекерських контор, що пропонують робити ставки в режимі онлайн. Портал створив зручні умови, що дозволяють заробити і відмінно провести особистий час.

Мобільний додаток Паріматч Лайф

Мобільний додаток — це по суті кишенькова копія офіційного сайту. У ньому присутній набір функцій, який може знадобитися для швидкої ставки https://fckremin.com.ua/#yak-skachati-par-match-na-pk. Варто відзначити, що це не «натягнута» на оболонку веб-версія сайту, а повноцінне додаток, розроблене з нуля. Це робить його більш швидким і зручним у використанні.

З сайту в додаток потрапили такі можливості:

розділ найпопулярніших видів спорту;

Детальна статистика турнірів;

можливість відстежувати матчі в лайв-режимі;

можливість вносити депозит і ставити на події;

виведення грошей і багато іншого.

Тобто з додатком на телефоні Ви отримуєте ті ж функції, що і на веб-версії сайту, але при цьому з’являється можливість зробити ставку в будь-який час і в будь-якому місці, де є підключення до інтернету.

Загалом живі ставки під час матчу дають масу можливостей, це захоплююче і цікаво. І Паріматч надає можливість робити ставки онлайн для своїх користувачів як на веб-версії сайту, так і на мобільному додатку. Заходьте, реєструйтеся і вигравайте парі на будь-які спортивні події.