Основатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал Индии более миллиарда долларов на борьбу с ковидом

Один из основателей криптовалюты Ethereum и самый молодой криптомиллиардер, 27-летний Виталик Бутерин, пожертвовал 1,5 миллиарда долларов в виде криптовалют различным некоммерческим организациям и фондам, сообщает Techcrunch.

Бутерин направил 1,14 миллиарда долларов фонду India COVID-Crypto Relief Fund, который предоставляет медицинскую помощь и предметы первой необходимости во время эпидемии коронавируса в Индии. Часть суммы Бутерин перевел в виде 500 монет Ethereum (тикер ETH), а большую часть — в виде 50,7 триллиона «мем-монет» Shiba Inu (SHIB), которые ранее ему бесплатно отправили без его согласия.

Как отмечает Techcrunch, транзакция Shiba Inu привела к панике среди инвесторов и способствовала падению курса криптовалюты на 35%.

Представители индийского фонда поблагодарили Бутерина через твиттер. Они сообщили, что собираются «вдумчиво» продать полученные монеты, «чтобы обеспечить достижение наших целей по борьбе с ковидом». «Мы решили конвертировать пожертвование постепенно в течение определенного периода времени», — добавили в организации.

Кроме того, Виталик Бутерин перевел 336 миллионов долларов в виде Ethereum и еще одной «мем-монеты» Dogelon Mars (ELON) на счет организации Methuselah Foundation, которая развивает тканевую инженерию и регенеративную медицину. Также он перевел более 13 тысяч монет Ethereum (более 50 миллионов долларов) в организацию Givewell, которая курирует благотворительные фонды по всему миру.

В начале мая журнал Forbes включил Виталика Бутерина в список миллиардеров, назвав его самым молодым миллиардером, сделавшим состояние на криптовалюте. Его состояние выросло на фоне роста Ethereum — за год криптовалюта выросла более чем в 20 раз с 200 до почти 4000 долларов за монету.