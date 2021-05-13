«  
  »

Оголошено переможців музичної премії YUNA 2021

Оголошено переможців музичної премії YUNA 2021

Стали відомі лауреати Національної музичної премії YUNA 2021. Імена переможців оголосили 12 травня під час ювілейної, 10-ї церемонії вручення премії YUNA в київському Палаці “Україна”.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Так, найкращою виконавицею стала Alyona Alyona, а найкращим виконавцем другий рік поспіль – MONATIK.

Премії за особливі досягнення в музиці була удостоєна Тіна Кароль.

Відкриттям року стала Lida Lee.

Список переможців YUNA 2021 виглядає наступним чином:

  • Найкращий виконавець: MONATIK
  • Найкраща виконавиця: Alyona Alyona
  • Найкраща пісня: Артем Пивоваров “Дежавю”
  • Найкращий альбом: 13 Waves, TVORCHI
  • Найкраще концертне шоу: The Hardkiss “Акустика”
  • Найкраща поп-група: TVORCHI
  • Найкраща рок-група: The Hardkiss
  • Найкращий відеокліп: ТНМК, “Історія України за 5 хвилин”
  • Найкращий хіп-хоп-хіт: Alyona Alyona & KALUSH, “Гори”
  • Найкращий естрадний хіт: Олег Кензов, “По кайфу”
  • Найкращий електронний хіт: TVORCHI, Bonfire
  • Найкращий дует: Юлія Саніна і Тіна Кароль, “Вільна”
  • Найкраща пісня до фільму: Юлія Саніна і Тіна Кароль, “Вільна” (фільм “Віддана”)
  • Найкраща пісня іншою мовою: SERDUCHKA (Сердючка) Make It Rain Champagne
  • Відкриття року: Lida Lee
  • Інший формат: “ДахаБраха”
  • Найкращий менеджмент артиста: Єгор Кирьянов (The Hardkiss)

Спеціальними нагородами були також відзначені MONATIK – за онлайн-мюзикл “Ритм”; група Green Grey – за вертикальний концерт Live In Kyiv; Олег Винник – за масштабний онлайн-концерт на НСК “Олімпійський”; група БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – за автоконцерти по містах України; компанія MOZGI Group – за серію онлайн-концертів з доповненою реальністю.

13 мая, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  