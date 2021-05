Основатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал Индии более миллиарда долларов на борьбу с ковидом Ученые напечатали перерабатываемый транзистор на бумажной подложке » Оголошено переможців музичної премії YUNA 2021 Стали відомі лауреати Національної музичної премії YUNA 2021. Імена переможців оголосили 12 травня під час ювілейної, 10-ї церемонії вручення премії YUNA в київському Палаці “Україна”. Про це повідомляє “Укрінформ”. Так, найкращою виконавицею стала Alyona Alyona, а найкращим виконавцем другий рік поспіль – MONATIK. Премії за особливі досягнення в музиці була удостоєна Тіна Кароль. Відкриттям року стала Lida Lee. Список переможців YUNA 2021 виглядає наступним чином: Найкращий виконавець : MONATIK

Найкраща виконавиця : Alyona Alyona

Найкраща пісня : Артем Пивоваров “Дежавю”

Найкращий альбом : 13 Waves, TVORCHI

Найкраще концертне шоу : The Hardkiss “Акустика”

Найкраща поп-група : TVORCHI

Найкраща рок-група : The Hardkiss

Найкращий відеокліп : ТНМК, “Історія України за 5 хвилин”

Найкращий хіп-хоп-хіт: Alyona Alyona & KALUSH, “Гори”

Найкращий естрадний хіт : Олег Кензов, “По кайфу”

Найкращий електронний хіт: TVORCHI, Bonfire

Найкращий дует : Юлія Саніна і Тіна Кароль, “Вільна”

Найкраща пісня до фільму : Юлія Саніна і Тіна Кароль, “Вільна” (фільм “Віддана”)

Найкраща пісня іншою мовою : SERDUCHKA (Сердючка) Make It Rain Champagne

Відкриття року : Lida Lee

Інший формат: “ДахаБраха”

Найкращий менеджмент артиста: Єгор Кирьянов (The Hardkiss) Спеціальними нагородами були також відзначені MONATIK – за онлайн-мюзикл “Ритм”; група Green Grey – за вертикальний концерт Live In Kyiv; Олег Винник – за масштабний онлайн-концерт на НСК “Олімпійський”; група БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – за автоконцерти по містах України; компанія MOZGI Group – за серію онлайн-концертів з доповненою реальністю.