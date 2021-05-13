Оголошено переможців музичної премії YUNA 2021

Стали відомі лауреати Національної музичної премії YUNA 2021. Імена переможців оголосили 12 травня під час ювілейної, 10-ї церемонії вручення премії YUNA в київському Палаці “Україна”.
Про це повідомляє “Укрінформ”.
Так, найкращою виконавицею стала Alyona Alyona, а найкращим виконавцем другий рік поспіль – MONATIK.
Премії за особливі досягнення в музиці була удостоєна Тіна Кароль.
Відкриттям року стала Lida Lee.
Список переможців YUNA 2021 виглядає наступним чином:
- Найкращий виконавець: MONATIK
- Найкраща виконавиця: Alyona Alyona
- Найкраща пісня: Артем Пивоваров “Дежавю”
- Найкращий альбом: 13 Waves, TVORCHI
- Найкраще концертне шоу: The Hardkiss “Акустика”
- Найкраща поп-група: TVORCHI
- Найкраща рок-група: The Hardkiss
- Найкращий відеокліп: ТНМК, “Історія України за 5 хвилин”
- Найкращий хіп-хоп-хіт: Alyona Alyona & KALUSH, “Гори”
- Найкращий естрадний хіт: Олег Кензов, “По кайфу”
- Найкращий електронний хіт: TVORCHI, Bonfire
- Найкращий дует: Юлія Саніна і Тіна Кароль, “Вільна”
- Найкраща пісня до фільму: Юлія Саніна і Тіна Кароль, “Вільна” (фільм “Віддана”)
- Найкраща пісня іншою мовою: SERDUCHKA (Сердючка) Make It Rain Champagne
- Відкриття року: Lida Lee
- Інший формат: “ДахаБраха”
- Найкращий менеджмент артиста: Єгор Кирьянов (The Hardkiss)
Спеціальними нагородами були також відзначені MONATIK – за онлайн-мюзикл “Ритм”; група Green Grey – за вертикальний концерт Live In Kyiv; Олег Винник – за масштабний онлайн-концерт на НСК “Олімпійський”; група БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – за автоконцерти по містах України; компанія MOZGI Group – за серію онлайн-концертів з доповненою реальністю.
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