Новый вид рогатых динозавров оказался древнейшим представителем

Американские палеонтологи описали новый вид рогатых динозавров из подсемейства Centrosaurinae. Динозавр получил название Menefeeceratops sealeyi. Исследователи пришли к выводу, что это древнейший известный представитель подсемейства. Статья с описанием опубликована в журнале Paläontologische Zeitschrift.

Цератопсы, или рогатые динозавры (Ceratopsia) — одна из групп птицетазовых динозавров. Они появились в конце юрского периода и достигли расцвета в позднем мелу. Наиболее эволюционно продвинутые цератопсы относятся к семейству Ceratopsidae, которое включает в себя подсемейства Chasmosaurinae (к нему принадлежит всем известный трицератопс) и Centrosaurinae. Большая часть ископаемых остатков рогатых динозавров найдена в Северной Америке. В позднем меловом периоде этот континент был разделен морем на две части: западную (Ларамидия) и восточную (Аппалачия). Цератопсы были распространены в основном в Ларамидии.

Сверху вниз: трицератопс (Triceratops) — представитель Chasmosaurinae, стиракозавр (Styracosaurus) — представитель Centrosaurinae

В 1996 году палеонтолог Пол Сили (Paul Sealey) обнаружил неполный скелет рогатого динозавра в позднемеловых отложениях формации Менефи на северо-западе штата Нью-Мексико. Это место соответствует южной части Ларамидии. В следующем году Том Уильямсон (Tom Williamson) отнес найденного динозавра к центрозавринам, но не определил его видовую принадлежность.

Палеонтологи из США под руководством Себастьяна Далмана (Sebastian G. Dalman) из Музея естественной истории и науки Нью-Мексико изучили остатки центрозаврина из формации Менефи и отнесли его к новому роду и виду — Menefeeceratops sealeyi. Родовое название дали в честь формации, а видовое — в честь палеонтолога, который обнаружил окаменелости. Специалисты определили, что динозавр жил примерно 82 миллиона лет назад. Это означает, что M. sealeyi — старейший известный центрозаврин.

Положение Menefeeceratops sealeyi на филогенетическом дереве цератопсид

Находка древнейшего представителя центрозаврин в Нью-Мексико говорит о том, что это подсемейство сформировалось на юге Ларамидии. А уже потом центрозаврины распространились на север, и некоторые из них даже мигрировали в Азию. Однако авторы работы отмечают, что для более точного филогенетического анализа требуется больше ископаемого материала M. sealeyi.