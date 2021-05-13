Нефть обвалились рекордно за месяц после перезапуска крупнейшего трубопровода в США

Рынок нефти возобновил падение, так и не сумев добраться от отметки 70 долларов за баррель Brent.Фьючерсы на «черное золото» падают на 3% в Лондоне и Нью-Йорке на фоне статистики по инфляции в США и новостей от Colonial Pipeline — оператора крупнейшего в Штатах трубопровода, остановленного из-за кибератаки.

Компания, снабжающая топливом восточное побережье от Мексиканского залива до Нью-Йорка, возобновила прокачку вечером в среду — спустя два дня после того, как власти четырех штатов ввели чрезвычайное положение из-за дефицита бензина на заправках и взлета ценников выше 3 долларов за галлон.

Пообещав поставить как можно больше топлива потребителям, Colonial Pipeline предупредила, что на полное восстановление операций потребуется еще несколько дней.

На 13.46 мск фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE подешевели на 3%, до 67,34 доллара за баррель. Падение контрактов на WTI стало рекордным с начала апреля — на 3,1%, до 64,04 доллара за бочку.

На рынок нефти давит общее укрепление доллара и падение фондовых бирж после данных об инфляции в США, отмечает стратег по сырьевым рынкам Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

Индекс потребительских цен в крупнейшей экономике мира по итогам апреля вырос на рекордные за 12 лет 4,2%, при этом базовая инфляция (без учете энергоносителей и продуктов) прибавила 0,92% за один месяц, чего статистика не видела с 1981 года.

Это «спровоцировало падение индекса S&P 500 и оказало поддержку доллару на фоне опасений, что ценовое давление может затормозить восстановление экономики», говорит Шейбе.

«Неверие рынка в высокие цены (на нефть) очевидно и понятно, — рассуждает Тамас Варга, аналитик PVM Oil Associates. — Растут страхи, что взрывное распространение коронавируса в Индии и юго-восточной Азии подорвет спрос». Эти опасения подтверждает Международное энергетическое агенство, которое накануне понизило прогноз мирового потребления нефти на 260 тысяч баррелей в сутки. Причина — вспышки COVID-19 в Бразилии, Индии и Европе, а также февральские холода в США.