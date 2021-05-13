НБУ назвав банкноти, які найбільше підробляють

За підсумками 2020 року рівень підроблення банкнот національної валюти в Україні залишається стабільно низьким.

Про це свідчить моніторинг стану вилучення з обігу банкнот, повідомляє НБУ.

За підсумками минулого року на 1 млн справжніх гривневих банкнот припадало близько 5,5 підроблених (за підсумками 2019 року – близько 3 штук).

При цьому згідно з інформацією Європейського центробанку цей показник у країнах ЄС торік був втричі вищий і становив приблизно 17 банкнот євро.

Найчастіше у фокус шахраїв потрапляють банкноти старого зразка – номіналом 500 грн зразка 2006 року та 200 грн зразка 2007 року. Їхня кількість становила близько 60% та 29% відповідно від загальної кількості вилучених з обігу підробок.

Це пов’язано з тим, що гривневі банкноти нового покоління (номіналами 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 грн, які Нацбанк увів у обіг у 2015 – 2020 роках) мають посилену систему захисту. Зокрема для захисту банкнот високих номіналів, які зловмисники найчастіше намагаються підробити, застосовано інноваційні оптично-змінні елементи захисту, які громадянам легко перевірити, а зловмисникам – надзвичайно складно відтворити.

За результатами 2020 року підробки банкнот гривні нового зразка складають лише 4% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України, а їх якість є досить низькою. Відповідно кількість підроблених банкнот гривні нового зразка на 1 млн шт. справжніх банкнот в обігу торік становила лише 0,2 шт.

Також минулого року спостерігалося зменшення кількості підроблених банкнот за номіналами:

• 100 грн – на 40%;

• 50 грн – на 32%;

• 20 грн – на 4,5%;

• 5 та 10 грн – на 36%.