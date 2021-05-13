Кристен Стюарт показала новую подружку

31-летняя Кристен Стюарт сейчас снимается в фильме «Спенсер», где она играет принцессу Диану. Ну а свободное от съемок время звезда проводит в компании своей возлюбленной — сценаристки Дилан Майер. Вчера влюбленных засняли в Лос-Анджелесе, когда они, держась за руки, прогуливались по городу.

Свой аристократичный киношный образ Стюарт сменила на повседневный и вышла на улицу в рваных джинсах, куртке Lacoste, укороченном белом топе и классических черно-белых кедах.

С Дилан Кристен встречается уже около двух лет, и их отношения становятся все крепче. В прошлом месяце, поздравляя возлюбленную с днем рождения, Майер посвятила ей очень трогательные слова.

Жизнь, безусловно, куда слаще с этой маленькой чудесной семьей. С днем рождения, малышка. Мне сносит от тебя голову,

— написала она.

Кристен Стюарт

Сама Стюарт отмечала, что ждет не дождется, чтоб сделать Майер предложение.

Я хочу быть в этом смысле рациональной, но мне кажется, что хорошие вещи обычно происходят быстро,

— делилась она.

Майер, в свою очередь, говорит, что испытывает к актрисе очень сильные чувства.

Желаю всем испытать то же, что я испытываю к ней,

— отмечала она.