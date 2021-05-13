Реальна смертність від коронавірусу COVID-19 у 2020 році в Україні була майже втричі більшою, ніж повідомляло Міністерство охорони здоров’я.

Про це повідомили в Національній академії наук України.

На початку травня надійшло оновлення даних Міністерства юстиції України щодо загальної смертності, які дають відносно повну картину про число смертей до 25 квітня 2021 року.

Зазначається, що отримані дані суттєво уточнюють чисельність випадків надлишкової смертності, пов’язаної з коронавірусом, котра 2020 року перевищувала число оприлюднених летальних випадків у щоденній статистиці від МОЗ приблизно втричі.

Схожих висновків дійшов також Інститут показників і оцінки здоров’я (IHME), розташований в США.

Зокрема, число жертв епідемії в Україні (разом з окупованими нині територіями) становить не 46 737, а 138 507, тобто у 2,96 разів більше.

Під час першої хвилі надлишкова смертність (щодо середнього числа смертей у 2015–2019 роках) максимально сягала 550 випадків у день на тлі 200 летальних випадків при COVID-19, тоді як друга хвиля характеризувалася піковим значенням надлишкової смертності близько 600 випадків щодня при 400 летальних випадків від COVID-19.