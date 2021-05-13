Израильская компания разрабатывает технологию, уничтожающую раковые опухоли

Израильская компания по производству медицинского оборудования «IceCure» разработала новую технологию под названием «ProSense», которая, по ее словам, оказалась чрезвычайно эффективной при лечении женщин с раком груди, сообщила компания в пресс-релизе, опубликованном 29 апреля, пишет «The Jerusalem Post».

Эта технология была названа американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое в прошлом месяце официально признало нововведение способным спасать жизни, «прорывным устройством».

Генеральный директор «Technion UK» Алан Азиз заявил, что инвазивная хирургия была единственной возможностью для удаления опухолей, но исследователи «IceCure» стремятся «заморозить» эти старые методы». Ежегодно в мире от рака груди умирают около 700 000 человек.

Источник: Лехаим