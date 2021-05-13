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Израильская компания разрабатывает технологию, уничтожающую раковые опухоли

Израильская компания разрабатывает технологию, уничтожающую раковые опухоли

Израильская компания по производству медицинского оборудования «IceCure» разработала новую технологию под названием «ProSense», которая, по ее словам, оказалась чрезвычайно эффективной при лечении женщин с раком груди, сообщила компания в пресс-релизе, опубликованном 29 апреля, пишет «The Jerusalem Post».

«ProSense» была создана, чтобы найти нехирургическую и менее инвазивную альтернативу, которая может разрушать опухоли с помощью технологии криотерапии. Она использует зонд, который вводится в опухоль и замораживает ее, понижая ее температуру, оставляя нетронутой здоровую ткань вокруг нее, при этом попеременно замораживая и размораживая определенную область опухоли.

Эта технология была названа американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое в прошлом месяце официально признало нововведение способным спасать жизни, «прорывным устройством».

Генеральный директор «Technion UK» Алан Азиз заявил, что инвазивная хирургия была единственной возможностью для удаления опухолей, но исследователи «IceCure» стремятся «заморозить» эти старые методы». Ежегодно в мире от рака груди умирают около 700 000 человек.

Источник: Лехаим

13 мая, 2021 | Category: Израиль, Новости
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