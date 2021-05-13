Израиль отверг перемирие и готовит наземную операцию в Газе

Армия обороны Израиля готовит наземную операцию в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы крупнейших городов, которые продолжаются третьи сутки и унесли жизни семи человек. План вторжения, первого с 2014 года, разработан Южным командованием и позднее в четверг будет направлен на утверждение политическому руководству Израиля, сообщает Jerusalem Post .Пока израильская авиация продолжает бомбовые удары по Газе, уже уничтожившие офисы военной разведки ХАМАС и здание палестинского Национального банка, у границы с Газой концентрируются бронетанковые бригады и подразделения десантников.

Как сообщает Al Arabiya, Израиль уведомил египетских посредников об отказе от краткосрочного перемирия с ХАМАС до завершения масштабной операции.

Эта «организация потеряет все», заявил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны Израиля Хидаи Зильберман.

«Мы начали уничтожение правительственных целей в секторе Газа, таких как центральный банк и здания спецслужб. Это создает давление на ХАМАС, в том числе со стороны населения Газы, которое теряет терпение и видит эти руины накануне праздника (Ураза-Байрам), — сказал он.

По данным палестинских властей, не менее 83 человек погибли в результате израильских ударов, 487 получили ранения.

Накануне правительство Израиля одобрило расширение авиаударов, сообщает Channel 12. Премьер Беньямин Нетаньяху сообщил об уничтожении бригадного командующего Газы и еще 15 боевиков.

«Это только начало. Мы ударим по ним так, как им и не снилось», — сказал он. В четверг армия обороны объявила о мобилизации еще 9 тысяч резервистов вдобавок к 5 тысячам, призванным в начале недели.

По информации ЦАХАЛ, с начала обострения по израильской территории запущено свыше 1,5 тысячи реактивных снарядов, 1369 из которых пересекли границу.

264 ракеты прошли мимо системы ПВО и упали в людных местах. 167 инцидентов на земле, связанных с обстрелами, 4 из них квалифицированны как тяжёлые. Сирены воздушной тревоги срабатывали 4447 раз.

Более чем в 20 израильских городах вспыхнули столкновения арабского и еврейского населения, что вынудило власти перебросить в проблемные регионы дополнительные силы безопасности.

В городе Лод после жестких столкновений радикалов с полицией и погромов был введен комендатский час. Для разгона толпы полициейские применяли светошумовые гранаты.

Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Тор Венесленд призвал обе стороны «немедленно прекратить огонь». «Мы идем к полноценной войне. Ее издержи будут разрушительными, а заплатить придется обычным людям. ООН работает со всеми сторонами, чтобы восстановить спокойствие», — заявил он. Ситуация в Иерусалиме обострилась в середине апреля, с началом священного для всех мусульман месяца Рамадан. Израильская полиция запретила мусульманам собираться на ступеньках у Дамасских ворот Старого города — в традиционном месте, где арабские жители проводили время после вечерних молитв.

Протест мусульманской молодежи вылился в массовые беспорядки, в результате которых пострадали около 600 арабов, а в арабских соцсетях развернулась кампания по поощрению нападений на евреев.