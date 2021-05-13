Исследователи научились считывать «мысленные» буквы в мозге людей

Скорость набора при таком методе составляет 90 символов в минуту, что более чем вдвое превышает предыдущий рекорд для бесконтактного набора текста путем визуального выбора символов на виртуальной клавиатуре.

Авторы отмечают, что интерфейс умеет считывать буквы, которые пациент рисует в уме. Благодаря этому система почти не совершает ошибок при «мысленном» наборе текста.

Для того, чтобы достичь такого результата, нужно имплантировать нейрочип в ту часть коры мозга пациента, которая отвечает за исполнение различных тонких действий, в том числе перемещений руки во время написания текста.

Нейропротез был успешно опробован на 63-летнем пациенте, тело которого было полностью парализовано после травмы спинного мозга. Мужчина быстро освоил новую систему.

Наша система достигла рекордной скорости работы за счёт того, что мы напрямую считываем буквы, которые пациент рисует в уме. Как оказалось, каждый подобный символ ассоциируется с уникальным рисунком активности мозга, что позволяет компьютеру быстро распознавать мысли, при этом почти не совершать ошибок при печати текста. Френсис Уиллетт, научный сотрудник Стэнфордского университета Френсис Уиллетт.

Нейрофизиологи планируют протестировать интерфейс на людях, которые из-за недуга потеряли навык речи.