Госдепартамент США — в России идут преследования религиозных организаций

Доклад ссылается на данные правозащитного центра «Мемориал» (включён властями РФ в список НКО-«иностранных агентов»), согласно которым 228 человек в 2020 году признаны политическими заключёнными в связи с их преследованием из-за религиозных убеждений. Общее число преследуемых, однако, может быть в несколько раз выше. Также подчёркивается, что государство создаёт привилегии для крупных религиозных конфессий, прежде всего РПЦ. В докладе говорится также о нарушениях прав верующих в аннексированном Крыму и самопровозглашённых «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины.

Значительное внимание в докладе также уделено преследованиям по религиозным мотивам в Китае, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где власти массово лишают свободы и гражданских прав мусульманское население. Госдепартамент в среду также ввёл санкции против китайского чиновника из города Чэнду, обвинив его в арестах последователей религиозной организации «Фалуньгун». Эта организация недавно была признана экстремистской и запрещена в России — о чём в докладе тоже говорится.