Годовая инфляция в США ускорилась до максимума более чем за 12 лет

Потребительские цены (индекс CPI) в США взлетели в апреле текущего года на 4,2% в годовом сопоставлении, следует из данных Минтруда страны.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,6% в марте и достигла максимальных темпов более чем за 12 лет — с сентября 2008 года, сообщает «Финмаркет».

Причем эксперты в среднем ожидали подъема годовой инфляции лишь на 3,6%.

В сравнении с предыдущим месяцем индекс CPI вырос в апреле на 0,8%, показав рекордное повышение с июня 2009 года.

При этом Минтруд зафиксировал резкий рост цен на автомобили, транспортные услуги и проживание в гостиницах по мере возобновления работы предприятий, наиболее пострадавших от последствий пандемии.

Темпы роста инфляции резко увеличились после нескольких лет пребывания на необычно низком уровне, в основном благодаря восстановлению американской экономики. Текущую ситуацию эксперты связывают с тем, что предприятия не могут угнаться за спросом.

Тем временем цены на продовольствие в США выросли в апреле на 0,4%, а за год продукты питания подорожали на 2,4%, уточняет ПРАЙМ.

Напомним также, что ВВП США в I квартале 2021 года вырос, согласно первой оценке, на 6,4% в пересчете на годовые темпы, следует из данных Министерства торговли страны. Эксперты, чье мнение выяснил портал Daily FX, прогнозировали рост показателя на 6,1% в пересчете на год.

Тремя месяцами ранее темпы роста экономики США составляли 4,3%.

«Рост ВВП в первом квартале отражает продолжающееся восстановление экономики, открытие (после пандемии) предприятий и продолжающиеся ответные меры со стороны властей, предпринимаемые в связи с пандемией», — цитировал ТАСС релиз министерства.

По итогам минувшего года экономика США сократилась на 3,5%. Таким образом, падение крупнейшей мировой экономики в 2020 году стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель рухнул на 11,6%.

Кроме того, это первое снижение ВВП США за год с 2009 года — тогда показатель опустился на 2,5%.

Впрочем, по итогам IV квартала 2020 года американская экономика увеличилась на 4% в пересчете на годовые темпы. ВВП страны в III квартале прошлого года подскочил на рекордные 33,4%.