Финские ученые научились определять продолжительность жизни по одному анализу

Финские ученые научились определять продолжительность жизни по одному анализу и при этом достаточно точно.

Предсказать риск смерти человека можно больше чем за десять лет по анализу состава микрофлоры кишечника. К такому выводу пришли специалисты из Университета Турку в Финляндии, пишет NewAtlas.

Они провели анализ образцов кала, отобранных в 2002 году, а также изучили данные по итогам 15-летнего наблюдения за теми, у кого был взят биоматериал. Специалисты выявили четкую связь между микробами из семейства энтеробактерий и повышенным риском смерти от гастроэнтерологических и респираторных причин. Иными словами, на качество и продолжительность жизни влияет наличие и количество вредоносных бактерий в кишечнике.

Медики отмечают, что это первое исследование, которое указывает на связь состава микробиоты с продолжительностью жизни.

Данные, использованные в исследовании, впервые делают возможным изучение долгосрочного влияния на здоровье микробиоты кишечника человека на уровне населения, отмечают ученые. Однако они подчеркивают, что для окончательного установления связи между продолжительностью жизни человека и бактериями в кишечнике нужны дополнительные исследования.