Дом в Петах-Тикве поражен ракетой. 8 раненых

Пожар после попатдания ракеты в дом в Петах-Тикве

В ночь со среды на четверг, 13 мая, террористы ХАМАСа продолжили обстрел Израиля ракетами.

Сирены звучали не только на юге, но и в центральных районах страны, в том числе в Тель-Авиве, Шфеле, Шароне, и впервые при нынешнем раунде эскалации в Изреельской долине.

Жилой дом в Петах-Тикве получил прямое попадание ракеты и загорелся. Ранены 8 человек. Двое из них в состоянии средней тяжести, остальные — в легкой. Все раненые были доставлены в городскую больницу «Бейлинсон».

В другом случае осколок ракеты попал в дом в Ришон ле-Ционе. Зданию нанесен ущерб. Шесть человек получили легкие травмы при беге в убежище, в том числе 72-летний мужчина.