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Дом в Петах-Тикве поражен ракетой. 8 раненых

Пожар после попатдания ракеты в дом в Петах-Тикве

Пожар после попатдания ракеты в дом в Петах-Тикве

צילום: עומר, תיעוד מבצעי כב»ה

В ночь со среды на четверг, 13 мая, террористы ХАМАСа продолжили обстрел Израиля ракетами.

Сирены звучали не только на юге, но и в центральных районах страны, в том числе в Тель-Авиве, Шфеле, Шароне, и впервые при нынешнем раунде эскалации в Изреельской долине.

Жилой дом в Петах-Тикве получил прямое попадание ракеты и загорелся. Ранены 8 человек. Двое из них в состоянии средней тяжести, остальные — в легкой. Все раненые были доставлены в городскую больницу «Бейлинсон».

В другом случае осколок ракеты попал в дом в Ришон ле-Ционе. Зданию нанесен ущерб. Шесть человек получили легкие травмы при беге в убежище, в том числе 72-летний мужчина.

Незадолго до 6:00 утра в четверг ракетный обстрел юга Израиля возобновился. Ракеты полетели по Сдероту и другим населенным пунктам, расположенным недалеко от границы с Газой.

Военное крыло ХАМАСа взяло на себя ответственность за последние ракетные обстрелы, заявив, что запуск ракеты по Тель-Авиву осуществлен в ответ на широкомасштабную атаку ЦАХАЛа на объекты инфраструктуры в Газе.

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/228931

13 мая, 2021 | Tags: , , | Category: Израиль, Новости
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