Данные миллионов пользователей Glovo продают в даркнете

Хакеры получили доступ к личным данным и учетным записям десятков миллионов клиентов, курьеров и сотрудников испанского сервиса доставки Glovo.

У компании Yarix есть доказательства, что хакеры пытаются продать в даркнете украденный архив размером 160 гигабайт с именами, телефонными номерами, паролями и данными платежных систем клиентов примерно за 85 тыс долл.

«Хотя несанкционированная третья сторона имела доступ к номерам IBAN и налоговых номеров в течение короткого периода времени, мы можем подтвердить, что доступ к данным кредитных/дебетовых карт не осуществлялся», — заявил представитель Glovo.

По словам СЕО компании Yarix Мирко Гатто, фирма смогла получить выдержки из похищенной базы данных, которые включают реквизиты оплаты и учетные данные доступа к Glovo.

«Пользователям Glovo настоятельно рекомендуется изменить пароль и следить за своими кредитными карточками, чтобы убедиться в отсутствии аномальных платежей», — сказал Гатто.