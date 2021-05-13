Бывшая однокурсница принца Уильяма и Кейт Миддлтон рассказала, как развивались их отношения

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в Сент-Эндрюсском университете, студентами которого они оба были, в 2001 году. И химия между ними была очевидна окружающим с самого начала.

Бывшая однокурсница герцога Кембриджского Лора Варшауэр рассказала изданию People, что сразу заметила симпатию, возникшую между будущими супругами.

сякий раз, когда Кейт была в комнате, Уильям обращал на нее внимание. Когда мы обедали в столовой и они разговаривали, было удивительно видеть, насколько их общение было естественным, как много им нужно было сказать друг другу. Оглядываясь назад, я вспоминаю все эти незначительные моменты, но именно благодаря им я тогда и подумала, что у них действительно может что-то получиться,

— сказала она.

Так и случилось. На втором курсе они стали соседями. Кейт и Уильям жили в квартире с четырьмя спальнями с двумя другими друзьями и стали вместе ходить на занятия.

В интервью в честь помолвки в 2010 году пара, которая недавно отпраздновала 10-ю годовщину свадьбы, рассказала о своем романе в колледже.

Я думаю, что покраснела, когда встретила тебя, и вроде как даже постаралась удрать, очень стесняясь встречи с тобой. Нам потребовалось немного времени, чтобы узнать друг друга, но мы стали очень близкими друзьями с самого начала,

— делилась Кейт.

Уильям добавил, что в квартиру вместе с еще одной парой они переехали как друзья, однако стали видеться и общаться все больше, что и привело к началу романа.

С тех пор Кейт и Уильям стали встречаться, хотя недолгий тайм-аут в своих отношениях они брали. В 2010 году они объявили о помолвке, а в 2011 году сыграли свадьбу. Сейчас 39-летняя герцогиня Кембриджская и ее 38-летний супруг воспитывают троих детей: семилетнего принца Джорджа, шестилетнюю принцессу Шарлотту и трехлетнего принца Луи.