Bloomberg: Власти ЕС подозревают Россию в намерении аннексировать еще одну часть Украины

Россия пытается «постепенно поглотить» части восточной Украины, считают власти Евросоюза. Как передает Bloomberg, такое мнение содержится в документе, представленном властями ЕС странам-членам союза.

По мнению Брюсселя, путем «организации незаконных выборов» и выдачи паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР Кремль занимается «фактической интеграцией» территорий, неподконтрольных властям Украины.

Также в документе описаны меры для «повышения устойчивости Украины к российской агрессии», разработанные ЕС. В частности, власти Евросоюза предполагают усилить поддержку Киева в борьбе с «гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации»; оказать помощь с вакцинацией от коронавируса, чтобы сократить последствия длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса; повысить энергетическую безопасность Украины. Кроме того, рассматриваются вопросы об усилении мер для отказа в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и некоторых районов Донбасса, и об участии Украины в некоторых проектах безопасности ЕС.

Кроме того, в документе говорится, что дальнейшие ограничительные меры против властей РФ будут рассматриваться в случае «серьезного ухудшения ситуации с суверенитетом, независимостью и территориальной целостностью Украины».