Авиакомпании разных стран начали отказываться от полетов в Тель-Авив

Полеты в Тель-Авив приостанавливают авиакомпании Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways. Решение принято из-за продолжающегося нарастания эскалации в Израиле.

Как уточнили в Austrian Airlines до 14 мая включительно полетов в Тель-Авив не будет. Запланированные на 13 и 14 мая полеты будут отменены.

Авиакомпании Lufthansa тоже проинформировала своих пассажиров об отмене полетов минимум до субботы. Аналогичное сообщение сделала компания British Airlines.

Напомним, самое крупное за последние годы обострение на границе сектора Газа началось вечером 10 мая. Из сектора Газа по Израилю к настоящему моменту были выпущены более 1,5 тыс. ракет, система ПРО «Железный купол» перехватила сотни из них. В результате обстрелов есть жертвы и пострадавшие. Израиль также нанес удары по сектору Газа