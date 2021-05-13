Арми Хаммер завел новый роман на фоне секс-скандала и обвинений в изнасиловании

Несмотря на все, что на него обрушилось за последние несколько месяцев, 34-летний Арми Хаммер смог найти счастье в личной жизни. По словам инсайдеров, актер уже некоторое время встречается с врачом-стоматологом. Сейчас пара проводит время вместе на Каймановых островах, где Арми и встретил свою новую возлюбленную.

Они кажутся счастливыми, и им комфортно друг с другом. У них много друзей, и возлюбленная знакомит его с новыми друзьями, которых он не видел раньше, — рассказал инсайдер.

На Каймановых островах вот уже около года живет и бывшая супруга Хаммера Элизабет Чэмберс вместе с их детьми: шестилетней дочерью Харпер и четырехлетним сыном Фордом — там звездное семейство изолировалось во время пандемии.

Напомним, что в начале года Арми Хаммер оказался в центре громкого скандала: в сети появились его переписки (подлинность их не установлена) с девушками, в которых он говорил о своих сексуальных фантазиях (речь шла о любви к БДСМ, насилии и даже каннибализме). После этого еще несколько девушек Напомним, что в начале года Арми Хаммер оказался в центре громкого скандала: в сети появились его переписки (подлинность их не установлена) с девушками, в которых он говорил о своих сексуальных фантазиях (речь шла о любви к БДСМ, насилии и даже каннибализме). После этого еще несколько девушек рассказали об отношениях с актером и подтвердили, что описанное в переписках имело место и на практике. А одна даже обвинила его в жестоком изнасиловании . По ее словам, это произошло в 2017 году. Тогда Хаммер запер ее в доме, где насиловал, бил ее головой о стену и избивал хлыстом в течение четырех часов.

Сам Хаммер сначала назвал слитые переписки «бредом», а затем от скандала дистанцировался и ушел в тень. А вот его бывшая супруга, похоже, заявлениям девушек поверила и заявила, что шокирована происходящим.

Скандал ударил не только по репутации актера, но и по его карьере — Хаммера уже исключили из нескольких проектов.