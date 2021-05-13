Арми Хаммер завел новый роман на фоне секс-скандала и обвинений в изнасиловании

Несмотря на все, что на него обрушилось за последние несколько месяцев, 34-летний Арми Хаммер смог найти счастье в личной жизни. По словам инсайдеров, актер уже некоторое время встречается с врачом-стоматологом. Сейчас пара проводит время вместе на Каймановых островах, где Арми и встретил свою новую возлюбленную.
Они кажутся счастливыми, и им комфортно друг с другом. У них много друзей, и возлюбленная знакомит его с новыми друзьями, которых он не видел раньше, — рассказал инсайдер.
На Каймановых островах вот уже около года живет и бывшая супруга Хаммера Элизабет Чэмберс вместе с их детьми: шестилетней дочерью Харпер и четырехлетним сыном Фордом — там звездное семейство изолировалось во время пандемии.
Сам Хаммер сначала назвал слитые переписки «бредом», а затем от скандала дистанцировался и ушел в тень. А вот его бывшая супруга, похоже, заявлениям девушек поверила и заявила, что шокирована происходящим.
Скандал ударил не только по репутации актера, но и по его карьере — Хаммера уже исключили из нескольких проектов.
Leave a Reply