Анджелина Джоли стала меньше работать в кино и больше отдыхать

Анджелина Джоли стала меньше работать в кино и больше отдыхать и объяснила почему.

Возвращение 45-летней Анджелины Джоли к актерской карьере стало для нее в некотором роде шагом назад — звезда последние годы увлеклась режиссурой и хотела развиваться в этом направлении. В шоу Lorraine она подробно рассказала, почему ей пришлось вернуться к актерской профессии и сняться в фильме «Те, кто желает мне смерти» и что ее вынудило на время забыть о кресле режиссера.

Карьерой Джоли пожертвовала ради детей, за опеку над которыми она борется с бывшим мужем Брэдом Питтом в суде. Развод родителей для них, безусловно, стал потрясением, поэтому актриса постаралась сделать все, чтобы они перенесли его максимально безболезненно.

В основном я была дома. И для семьи эти годы, которые я провела дома, были очень важными. В определенное время для нашей семьи мне просто нужно было там находиться,

— призналась звезда.

Она добавила, что это были те годы, когда ее дети становились взрослыми, поэтому для нее было крайне важным быть рядом с ними и сделать для них все, что было в ее силах.

О желании бросить актерскую деятельность Анджелина Джоли заявляла в 2014 году. А уже через два года она подала на развод с Брэдом Питтом, и карьера отошла у нее на второй план. Судебные тяжбы между бывшими супругами продолжаются до сих пор — договориться об опеке паре не удается.

Пожертвовала Джоли не только карьерой, но и личной жизнью. Недавно она призналась, что одинока. Актриса объясняет это тем, что у нее высокие требования к партнеру, да и от развода с 58-летним Питтом она, похоже, до конца не отошла — она явно дала понять, что он ее сильно травмировал.