Американец купил внедорожник (по украденному удостоверению) и сфотографировался с ним — по этому фото его и нашла полиция

В Канзасе мужчина сфотографировался в дилерском центре с купленным по украденному удостоверению личности внедорожником Ford Explorer, который стоил 58 тысяч долларов. Полиция опубликовала эту самую фотографию у себя в твиттере с просьбой идентифицировать преступника

Преступление в краже удостоверения расследуется с 2020 года. Менее чем через час сотрудники смогли идентифицировать подозреваемого. Оказалось, что он уже находится под арестом по другим обвинениям. Полиция передала дело местным прокурорам