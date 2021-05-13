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Американец купил внедорожник (по украденному удостоверению) и сфотографировался с ним — по этому фото его и нашла полиция

Я тебя найдууу,фото на память,преступление,твиттер,интернет

В Канзасе мужчина сфотографировался в дилерском центре с купленным по украденному удостоверению личности внедорожником Ford Explorer, который стоил 58 тысяч долларов. Полиция опубликовала эту самую фотографию у себя в твиттере с просьбой идентифицировать преступника

Я тебя найдууу,фото на память,преступление,твиттер,интернет

Преступление в краже удостоверения расследуется с 2020 года. Менее чем через час сотрудники смогли идентифицировать подозреваемого. Оказалось, что он уже находится под арестом по другим обвинениям. Полиция передала дело местным прокурорам

13 мая, 2021 | Category: Новости, США
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