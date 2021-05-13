97-летний израильтянин вошел в Книгу рекордов Гиннесса как старейший радиоведущий

Уолтер Бингхэм

Вольф Биллиг родился в религиозной семье выходцев из Галиции в 1924 году, учился в немецком Карлсруэ, пока не был исключен из школы вместе с другими учениками-евреями.

В 1938 году, когда нацисты стали депортировать из Германии евреев — обладателей польских паспортов, положение семьи ухудшилось. 15-летний Вольф устроился помощником электрика, а после Хрустальной ночи прошел сельскохозяйственные курсы в Гамбурге, надеясь эмигрировать в Эрец Исраэль и осесть в кибуце. Визу ему не дали, но 25 июля 1939 года матери удалось отправить подростка в Англию в рамках операции Kindertransport. Отец мальчика был арестован и умер в 1941 году от эпидемии тифа в Варшавском гетто.

Сам Вольф сменил имя на Уолтер Бингхэм и был призван в британскую армию, где стал водителем скорой помощи, а потом был переведен в контрразведку. Юноша участвовал в высадке в Нормандии в 1944-м, воевал на передовой и был удостоен медали «За храбрость» — наградной лист подписал сам король Георг VI.

Высадка в Нормандии, 1944

После войны он уговаривал офицеров отправить его в Германию, где мог принести пользу как человек, в совершенстве владеющий немецким языком. Однажды солдаты привели к нему для допроса одного немца. Это был министр иностранных дел фон Риббентроп. «Он был красив и прекрасно говорил по-английски, — вспоминает Бингхэм. — И имел наглость утверждать, что не знал ничего об уничтожении евреев».

Вскоре Вольф/Уолтер получил разрешение навестить свою мать в лагере беженцев на юге Швеции — она пережила Холокост. Демобилизовавшись в 1947 году, молодой человек изучал политическую философию в Лондоне, потом открыл фабрику по производству детской одежды, но нашел себя в журналистике.

В Англии он познакомился со своей будущей женой, еврейской беженкой из Вены. В 1960-х началась его многолетняя карьера радиоведущего — Уолтер вел собственные программы, выступал на BBC, параллельно писал для ряда изданий.

Награды Уолтера

В 1968 году Бингхэм получил лицензию пилота высшей квалификации, позволявшую перевозить пассажиров и летать в ночное время. В 1971-м он прилетел на своем самолете из Лондона в аэропорт Сде Дов под Тель-Авивом, а потом по пути в Эйлат сделал несколько кругов над Иерусалимом. «Был полдень, и я увидел весь город, — вспоминает он. — Это действительно был Золотой Иерусалим. Слезы текли по моему лицу, когда я управлял самолетом».

Отрастив пышную бороду, ведущий стал также востребованным актером второго плана. Он сыграл волшебника в фильмах «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната», снимался в различных телефильмах в ролях Чарльза Дарвина, Карла Великого, был Санта-Клаусом в лондонских универмагах Harrods и Selfridges и т.д.

Перед прыжком с парашютом, 2018. Фото: Israel Extreme

В 2004 году в возрасте восьмидесяти лет Уолтер репатриировался в Израиль, где живут его дочь и внуки. С тех пор журналист ведет свое еженедельное англоязычное шоу Walter’s World на радио Arutz Sheva, которое, кроме Израиля транслируется в австралийском Мельбурне. Среди его собеседников были выдающийся юрист Алан Дершовиц, главный раввин Великобритании Джонатан Сакс, представитель США в ООН Джон Болтон и многие другие VIP-персоны.

В феврале 2018 года ветеран стал кавалером Ордена Почетного легиона за участие в высадке в Нормандии. В том же году 95-летний Бингхэм прыгнул с парашютом, официально считаясь старейшим парашютистом в мире.

30 декабря 2019 года пресс-служба правительства Израиля провела специальный вечер, посвященный радиоведущему, а на днях он вошел в книгу рекордов Гиннесса как старейший действующий журналист в мире.

Борис Вайнер

http://hadashot.kiev.ua/node/1740