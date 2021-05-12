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Жену Илона Маска срочно госпитализировали после съемок в телешоу

Граймс и Илон Маск

Канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше), жена главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска была госпитализирована из-за панической атаки, которую она перенесла после съемок в американском сатирическом телешоу Saturday Night Live (SNL) на канале NBC. Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Забыла опубликовать [фото с телешоу], потому что я каким-то образом вызвала у себя паническую атаку и попала в больницу, что было довольно страшно, и я полагаю, что сейчас самое подходящее время начать терапию», — подписала последнюю публикацию Граймс. Она похвалила игру Маска и поблагодарила поп-певицу Майли Сайрус за участие в съемках.

Участвуя в очередном выпуске SNL, Маск и Граймс выступили в образе героев серии видеоигр Super Mario. Мультимиллиардер сыграл злодея Варио, а певица исполнила роль Принцессы Пич, возлюбленной протагониста. В шоу они разыграли сцену суда.

12 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, США
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