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Великобритания запретит рекламировать в интернете вредную еду

Великобритания запретит рекламные акции еды с высоким содержанием жира, сахара или соли в интернете.

Такие ограничения предлагают принять в рамках борьбы с распространением ожирения.

Так правительство планирует запретить рекламировать вредную еду на телевидении до 21 часа и полностью запретить в интернете. Также нововведения должны коснуться ресторанов и пабов, где работают более 250 сотрудников: их обяжут указывать калорийность продуктов.

Также с апреля 2022 года в супермаркетах запретят акции «два по цене одного» на продукты с высоким содержанием жира, соли и сахара.

Кроме этого, правительство Великобритании разработает систему вознаграждения за здоровый образ жизни «Fit Miles».

По данным правительства, у людей с ожирением повышается риск смерти от коронавирусной инфекции. В отделения интенсивной терапии попадают почти 8% заболевших с лишним весом.

По данным министерства здравоохранения Великобритании, количество мужчин с ожирением выросло с 6% в 1980 году до 27% в 2019 году, женщин — с 9% до 29%.

12 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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