В Японии откроется первый тренажерный зал для киберспортсменов

Японские геймеры в ближайшем будущем смогут оттачивать свое мастерство в специализированном тренировочном зале, открывающемся в Токио в комплексе Sankaku Complex. Посетители получат не только оборудование для тренировки навыков в компьютерных баталиях, но и смогут проводить занятия под руководством кибертренеров — высококвалифицированных кибератлетов. Доступна и функция удаленной тренировки в составе команды при сражении в игровой вселенной таких популярных в Японии приложений, как Valorant, League of Legends, Rainbow Six Siege, Identity V и Puyo Puyo.

Основателями пилотного тренажерного зала для кибернетических спортсменов стали компании Tokyo Metro и Geshipi. Пользователь должен оплачивать абонентскую плату, аналогично оплате в традиционных фитнес-залах. Одноразовая трехчасовая тренировка в зале обойдется в 13 долларов, а абонент на месяц с возможностью каждый день посещать тренировочный зал будет стоить всего 25 долларов. Занятия с профессиональным кибертренером обойдутся в дополнительные 25 долларов в час.