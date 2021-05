Раскрыт гонорар Прокловой за рассказ о домогательствах Табакова В Японии начались продажи домашней мини-субмарины » В Японии откроется первый тренажерный зал для киберспортсменов Японские геймеры в ближайшем будущем смогут оттачивать свое мастерство в специализированном тренировочном зале, открывающемся в Токио в комплексе Sankaku Complex. Посетители получат не только оборудование для тренировки навыков в компьютерных баталиях, но и смогут проводить занятия под руководством кибертренеров — высококвалифицированных кибератлетов. Доступна и функция удаленной тренировки в составе команды при сражении в игровой вселенной таких популярных в Японии приложений, как Valorant, League of Legends, Rainbow Six Siege, Identity V и Puyo Puyo. Основателями пилотного тренажерного зала для кибернетических спортсменов стали компании Tokyo Metro и Geshipi. Пользователь должен оплачивать абонентскую плату, аналогично оплате в традиционных фитнес-залах. Одноразовая трехчасовая тренировка в зале обойдется в 13 долларов, а абонент на месяц с возможностью каждый день посещать тренировочный зал будет стоить всего 25 долларов. Занятия с профессиональным кибертренером обойдутся в дополнительные 25 долларов в час. Партнерами нового проекта станут сообщества Crest Gaming, JeSU и Glory Be Esports, обеспечивающие тренажерный киберзал профессиональными геймерами-инструкторами. Предусмотрена работа с игроками любого уровня: от новичков, только осваивающих основы гейминга, до профессиональных кибератлетов, оттачивающих свое мастерство. Пилотный зал — небольшой и вмещает всего 12 компьютеров. Однако это высокопроизводительные современные устройства, способные работать с самыми высокими аппаратными требованиями игровых приложений. Старт проекта намечен на 19 мая. В случае успеха проекта вся Япония может быть покрыта сетью тренировочных залов для кибернетических спортсменов. Источник: kotaku