В третьей части Стражей галактики фанаты попрощаются с персонажем Драксом

Третий фильм о Стражах галактики может стать последним для персонажа Дракса.

Это комичным персонажем, который воспринимает все буквально, суровый инопланетянин Дракс. Он появился еще в первом фильме.

Актер Дэйв Батиста, сыгравший героя, заявил, что возможно в последующих проектах в Дракса перевоплотится уже другой актер.

Постановщик всех трех фильмов Джеймс Ганн предлагал студии снять сольный фильм про Дракса, однако Marvel с такими планами не согласилась.

Джеймс Ганн заявил, что не будет снимать никого в роли Дракса, кроме уже привычного исполнителя.

Выход ленты намечен на 5 мая 2023-го года.