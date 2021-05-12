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В третьей части Стражей галактики фанаты попрощаются с персонажем Драксом

В третьей части Стражей галактики фанаты попрощаются с персонажем Драксом

Третий фильм о Стражах галактики может стать последним для персонажа Дракса.

Это комичным персонажем, который воспринимает все буквально, суровый инопланетянин Дракс. Он появился еще в первом фильме.

Актер Дэйв Батиста, сыгравший героя, заявил, что возможно в последующих проектах в Дракса перевоплотится уже другой актер.

Постановщик всех трех фильмов Джеймс Ганн предлагал студии снять сольный фильм про Дракса, однако Marvel с такими планами не согласилась.

Джеймс Ганн заявил, что не будет снимать никого в роли Дракса, кроме уже привычного исполнителя.

Выход ленты намечен на 5 мая 2023-го года.

12 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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