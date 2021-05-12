В России предлагают запретить выезд россиян за границу

В России планируют запретить выезд россиян за границу. Для того, чтобы покинуть страну, предлагают ввести специальные разрешения.

По мере того, как высшее руководство России погружается в риторику застойного СССР, а правительство сдувает пыль с командных рецептов управления экономикой, в Государственной Думе РФ предлагают пойти еще дальше и возродить «железный занавес» с практикой выдачи «выездных виз» для граждан.Как сообщает «Интерфакс», идея полностью запретить россиянам выезд из страны в связи с пандемией коронавируса прозвучала на заседании Думы в среду.

Один из парламентариев — член ЛДПР Гаврил Парахин — выступил с соответствующим предложением в ходе выступления премьера Михаила Мишустина, представлявшего Думе годовой отчет.

Запрет на выезд, по словам Парахина, помог бы «решить вопрос» отдыха граждан внутри страны и реализовать масштабные цели, заложенные в нацпроект по развитию туризма.