В Индии массово защищаются от коронавируса навозом священных коров

Медики предостерегли индуистов от «защиты» от коронавируса с помощью фекалий крупного рогатого скота. В стране, на фоне огромной смертности в новую волну пандемии, все больше жителей прибегают к этому народному методу.

Нетрадиционный «способ» повысить иммунитет состоит в том, чтобы обмазать все тело смесью из коровьих лепешек и мочи, а когда она подсохнет, обмыться молоком, передает агентство Reuters. Отходы жизнедеятельности священного животного обладают антисептическими свойствами, считают верующие. Однако в научном сообществе призывают не придерживаться этой вредной практики, которая особо распространилась в штате Гуджарат.

Индия тем временем побила суточный рекорд по приросту смертности — в Минздраве сообщили, что со вторника болезнь унесла жизни еще 4,2 тыс. человек. Заразились коронавирусом в стране более 23 млн человек.