Ученые описали влияние коронавируса на потенцию — как оказалось, не все так плохо, как можно подумать.

Ученые из Медицинской школы Миллера Университета Майами раскрыли влияние COVID-19 на потенцию. Результаты исследования показали, что коронавирус сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции. Об этом сообщается в журнале World Journal of Men’s Health.

Отмечается, что одним из последствий коронавирусной инфекции является эндотелиальная дисфункция. При таком состоянии нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, а питаемые ими ткани перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции. Согласно исследованию, подобная дисфункция кровеносных сосудов может привести к развитию импотенции у мужчин, переболевших COVID-19.

В исследовании приняли участие двое мужчин, переболевших коронавирусом: один из них был госпитализирован, а у другого были только легкие симптомы. Ученые собрали образцы ткани полового члена у них и еще у пары мужчин, не инфицированных COVID-19 и проанализировали все пробы. Оказалось, что коронавирус присутствовал в тканях полового члена обоих переболевших. У этих же пациентов были все признаки нарушения эндотелия. У здоровых мужчин из контрольной группы не было ни того, ни другого.

«Мужчины, у которых развивается инфекция COVID-19, должны знать, что эректильная дисфункция может быть неблагоприятным эффектом вируса, и им следует обратиться к врачу, если у них появились соответствующие симптомы», — заявила доцент Университета Майами и директор программы репродуктивной урологии школы Миллера Ранджит

Рамасами.