У небі над Ізраїлем збили безпілотник бойовиків ХАМАС

У середу, 12 травня, у небі над Ізраїлем збили безпілотник палестинської ісламістської організації ХАМАС

Про це повідомили у прес-службі ЦАХАЛ.

БПЛА палестинських бойовиків, запущений з сектора Газа, був перехоплений системою протиповітряної оборони Залізний купол.

«Ми не потерпимо ніяких порушень суверенітету Ізраїлю», — йдеться у повідомленні.

Загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту почалося через суперечку щодо власності на землю в районі Шейх-Джарра і мечеті Аль-Акса, яка призвела до зіткнень з поліцією.

З 10 травня бойовики ХАМАС випустили з сектора Газа по Ізраїлю понад тисячу ракет. Внаслідок обстрілу загинули п’ятеро осіб, десятки отримали поранення.

У свою чергу ізраїльська авіація також завдала кілька ударів по об’єктах бойовиків. Крім того, ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ключових фігур розвідки ХАМАС.

На тлі цього в ізраїльському Лоді спалахнули масові заворушення і зіткнення між євреями та арабами, через що у місті було оголошено режим надзвичайного стану.