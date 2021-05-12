Третий глаз с камерой позволил безопасно смотреть в смартфон на ходу

Корейско-британский дизайнер разработал надеваемый на лоб третий глаз — устройство, которое следит за препятствиями перед человеком, пока он смотрит в смартфон на ходу. На разработку обратил внимание Dezeen.

Из-за распространения смартфонов люди стали проводить в них много времени, причем даже на ходу или за рулем. Порой это приводит к тому, что пользователь почти полностью концентрирует свое внимание на устройстве, не следя за обстановкой вокруг, и в результате получает травму, например, не заметив яму на дороге. В 2019 году американские ученые проанализировали статистику травм, связанных с мобильными устройствами, и показали, что с конца 2000-х годов, когда смартфоны стали набирать популярность, частота таких травм начала значительно повышаться.

Помимо очевидного решения в виде самоконтроля, инженеры предлагают решать эту проблему технологичными способами. Например, недавно Google добавила в Android функцию, которая определяет, что пользователь смотрит в смартфон на ходу, и просит его следить за дорогой. Паенг Мин Ук (Minwook Paeng) создал отдельное устройство, которое не просто предупреждает человека о необходимости отвлекаться от экрана, но само следит за его безопасностью.

Устройство выполнено в виде третьего глаза — по центру, на месте зрачка, расположен ультразвуковой датчик, который закрывается полупрозрачным веком. Гаджет работает на основе платы Arduino с гироскопом, который следит за движениями. Благодаря этому датчик активируется только тогда, когда человек наклоняет голову, чтобы посмотреть в смартфон. Одновременно с этим поднимается веко.

Во время работы ультразвуковой датчик отслеживает расстояние до предметов перед ним и в случае, если он замечает неподалеку какой-то объект, глаз издает звук, предупреждающий человека о потенциальном столкновении.