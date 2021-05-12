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TikTok тестує сервіс для пошуку роботи

Відеорезюме замість традиційного: TikTok тестує сервіс для пошуку роботи

Фото: REUTERS

Соціальна мережа TikTok почала тестувати новий сервіс, який допоможе знаходити роботу.

Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на власні джерела.

Очікується, що пілотна програма допоможе користувачам знайти роботу на TikTok і зв’язатися з компаніями, які шукають кандидатів, а бренди зможуть використовувати соцмережу як ще один канал найму.

Наразі соцмережа тестує цей сервіс з невеликою групою компаній.

Платформа не є продуктом, інтегрованим у сам TikTok, а являє собою окрему вебсторінку, доступну через застосунок TikTok, де бренди можуть розміщувати вакансії.

Цікаво, що користувачі можуть розміщувати на сайті відеорезюме, замість традиційного. Ідея полягає в тому, щоб вони унікальним чином розповідали про свою роботу і досвід.

Нагадаємо, у Великій Британії подали до суду на додаток TikTok через незаконний збір особистої інформації дітей-користувачів.

12 мая, 2021 | Category: Новини українською, Новости
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