Террористы ХАМАС запустили ракеты неподалеку от ядерного центра Израиля

Военное крыло палестинского движения исламистов ХАМАС, признанного террористической организацией в ряде западных стран, «Бригада Аль-Кассам» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел израильского Димона, неподалеку от которого находится ядерный центр страны. Об этом сообщает радиостанция «Саут Аль-Акса».

Согласно данным радиостанции, удары стали ответом на непрекращающиеся обстрелы сектора Газа со стороны Израиля. Как информировал ранее Минздрав прибрежного анклава, в результате непрекращающихся с понедельника, 10 мая, израильских ударов по сектору погибли 53 палестинца, включая 14 несовершеннолетних и трех женщин, порядка 320 человек получили ранения.

Ранее ХАМАС взяло на себя ответственность за еще один ракетный обстрел Израиля.