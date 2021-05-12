ССО показали, як розвідники 3-го полку складали присягу в Холодному Яру з лицарськими мечами

Оператори-розвідники 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Ярослава Хороброго в Холодному Яру вшанували пам’ять борців за українську незалежність, відродили військові традиції та започаткували нові.

Урочисте шикування воїни Сил спеціальних операцій провели біля Гайдамацького ставу у Холодному Яру. Потім відбулася пам’ятна церемонія і виконання Державного гімну України.

Як передає пресслужба Командування ССО, кожен військовослужбовець урочисто присягнув захищати Україну, майбутнє її народу. Слова клятви завершили гаслом князя Святослава Хроброго, що стало девізом українських ССО: “Іду на Ви!”.

“Місце для церемонії – знакове для українців і особливо для борців за волю української держави. Холодний Яр бачив війну з ординцями, Гайдамаччину, борців за волю України початку 20-го століття, тут розташовувалися вояки УПА, які воювали проти радянських окупантів і нацистських загарбників. Саме у Холодному Яру у різні часи покоління українських воїнів освячували зброю і отримували благословення на боротьбу за свою державу”, – підкреслили в пресцентрі ССО.

“Нові часи – нові традиції. Підрозділ, чиї вояки проголошували клятву, нині проходить оцінювання до сил швидкого реагування НАТО. Кожен воїн під час церемонії отримав пам’ятну нагороду як знак приналежності до військового братерства Сил спеціальних операцій ЗСУ”, – повідомили в пресцентрі командування цього роду ЗСУ.

Такі ж пам’ятні відзнаки вручили дітям загиблих побратимів.

Пам’ять про загиблих побратимів військовики вшанували хвилиною мовчання. І поіменно згадали кожного бойового товариша, хто віддав своє життя на війні з російсько-окупаційними військами.

Завершив церемонію урочистий марш, після якого виступив лідер гурту “Широкий Лан” Святослав Бойко – він, разом із воїнами 3-го полку, є авторами гімну цього підрозділу “Пісня хоробрих”.