США одобрили строительство первой крупной морской ветряной электростанции

Администрация Джо Байдена одобрила строительство первой в стране крупной морской ветряной электростанции, назвав это событие началом работы новой отечественной энергетической индустрии, которая позволит убрать выбросы парниковых газов из энергетического сектора.

Это объявление хорошо вписывается в более широкую повестку президента США Джо Байдена по борьбе с глобальными изменениями климата через минимизацию углеродных выбросов.

Однако представители рыболовной промышленности поспешили осудить это решение, заявив, что высказанные отраслью тревоги по поводу влияния проекта на рыбные запасы и движение судов были «встречены молчанием» со стороны правительственных чиновников.

Ветряную электростанцию «Виноградниковый ветер» (Vineyard Wind) планируется построить в 23 километрах от побережья Массачусетса.

Имея лишь две небольших морских ветряных электростанции, США отстают от европейских стран в развитии этой технологии.

Цель проекта «Виноградниковый ветер» – генерировать энергию, достаточную для снабжения 400 тысяч домов в Новой Англии, говорится в заявлении администрации.

Девелопер сообщил, что первый этап строительства может начаться уже в этом году, и станция начнет поставлять электроэнергию во втором полугодии 2023 года.